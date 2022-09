Milliarden-Klausel bei Barcelona-Youngster?

Der neue Deal soll eine Mega-Klausel enthalten: Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, sollen die Katalanen mit den Beratern des 18-Jährigen eine Ausstiegsklausel in der Höhe von einer Milliarde Euro ausverhandelt haben.

Der Vertrag könnte bereits in Kürze unterzeichnet werden. Es sei nur noch "eine Frage der Zeit", so Romano. Gavi wurde ab 2015 in "La Masia", der Barca-Talenteschmiede, ausgebildet und gehört seit Sommer des vergangenen Jahres dem Profi-Kader an.