Milan behauptete Serie-A-Führung mit Erfolg gegen Cagliari

Die Mailänder gewannen am Samstagabend bei Cagliari mit 1:0 (0:0). Mittelfeldmann Ismael Bennacer gelang auf Sardinien nach einer Stunde Spielzeit der entscheidende Treffer. Davor war die SSC Napoli durch einen 2:1-(0:1)-Heimsieg gegen Udinese vorerst an die Spitzenposition vorgestoßen. Milan liegt nun weiter drei Punkte vor den Süditalienern.

Gerard Deulofeu (22.) brachte Udinese in Neapel zunächst in Führung, Victor Osimhen (52., 63.) drehte die Partie aber zugunsten der Elf von Luciano Spalletti. Nach Rot für Pablo Mari (82.) agierte Udinese in Unterzahl. Der drittplatzierte Titelverteidiger Inter Mailand erreichte daheim gegen Fiorentina nach Toren von Denzel Dumfries (55.) beziehungsweise Lucas Torreira (50.) nur ein 1:1 und liegt damit schon sechs Punkte hinter dem Stadtrivalen.