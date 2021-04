Die Strapazen der vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen. Der FC Bayern holte zwar in Abwesenheit des am Knie verletzten Fußball-Torjägers Robert Lewandowski alles aus sich heraus, der Champions-League-Mittwoch war aber in jeder Hinsicht ein gebrauchter. Die Münchner verloren nicht nur das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris SG 2:3 (1:2), sondern auch Niklas Süle und Leon Goretzka mit Muskelblessuren.