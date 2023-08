Messi traf im Elfmeterschießen – und erreicht mit Miami das nächste Finale

Lionel Messi hat das beste Rezept gefunden, um die Kritiker seines USA-Transfers verstummen zu lassen. Der Argentinier befindet sich mit Inter Miami weiterhin auf Erfolgskurs. Nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen Cincinnati wurde Messi für den Einzug ins Finale des US Open Cups gefeiert. Im Finale wartet am 27. September Houston Dynamo als Gegner.

Auch wenn Messi erstmals ohne Tor im Spiel geblieben war, so war er doch entscheidend am Erfolg beteiligt. In der regulären Spielzeit hatte sein Team einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Den Ausgleich zum 2:2 in der 97. Minute der regulären Spielzeit bereitete Messi vor. Beim Elfmeterschießen übernahm der 36-Jährige Verantwortung – und verwertete den ersten Strafstoß. Somit war der Weg zum Aufstieg geebnet.

Seinen ersten Pokal hat Messi zuletzt beim 10:9-Sieg im Elfmeterschießen des amerikanischen Liga-Cups gegen Nashville gewonnen. Damit bleibt Messi mit Inter Miami weiterhin ungeschlagen. In den ersten sieben Spielen für Miami hat Messi zehn Tore erzielt.

Erfolgsserie als Letzter

Vor allem aber hat Messi den bis dato völlig erfolglosen Klub sportlich komplett umgekrempelt. Inter Miami ist als Fünfzehnter mit 18 Punkten aus 22 Spielen noch immer Tabellen-Letzter der Eastern Conference League. Auch wenn der Tabellen-Vorletzte Toronto (19) drei Spiele weniger ausgetragen hat. Zum Drittletzten FC New York fehlen bereits acht Zähler. Sportliche Wunder wird man also trotz Messi und der ebenfalls verpflichteten Jordi Alba und Sergio Busquets kaum erwarten können. Bis jetzt hat Messi noch keine Liga-Spiele bestritten, weil die Major League Soccer (MLS) bereits seit Juli pausiert.

Die ersten Partien stehen jetzt Ende August auf dem Programm. Am Sonntag gastiert Inter Miami auswärts bei den New York Red Bulls.

Auch abseits des Platzes hat Messi einen Soccer-Hype ausgelöst, der in den USA seinesgleichen sucht. Sein erstes Tor gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul beispielsweise wurde auf den diversen Social-Media-Kanälen 55 Millionen Mal abgerufen. Die Anzahl der Abonnenten des klubeigenen Instagram-Kanals ist binnen weniger Wochen von einer Million auf 14 Millionen gestiegen. Kein Wunder, nachdem der Klub von Miteigentümer David Beckham die Ankunft des argentinischen Superstars auch perfekt inszeniert hatte.

Kartenpreise explodieren

Spiele mit Lionel Messi sind daheim wie auswärts sofort restlos ausverkauft. Laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin "Forbes" kostete das billigste Ticket bei Messis Heimspiel-Premiere umgerechnet 477 Euro. Davor waren Eintrittskarten um 29 Euro zu haben gewesen. Und für das Auswärtsspiel beim Meister Los Angeles am 3. September kostet die billigste Karte 558 Euro.

