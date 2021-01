Messi: Erste Rote Karte im 753. Match für "Barca"

Der argentinische Fußballstar verlor mit dem FC Barcelona nicht nur das Duell mit dem krassen Außenseiter Athletic Bilbao 2:3 nach Verlängerung, der 33-Jährige kassierte darüber hinaus die erste glatte Rote Karte in seiner Profi-Vereinskarriere – genauer gesagt im 753. Match für die Katalanen.

Messi wurde in der 120. Minute vom Video Assistant Referee (VAR) überführt, nachdem er seinem Gegenspieler Asier Villalibre auf den Hinterkopf geschlagen hatte. "Barca"-Trainer Ronald Koeman zeigte Verständnis für den Ausraster. "Ich weiß nicht, wie oft sie Messi gefoult haben", sagte der Niederländer nach einem turbulenten Endspiel, in dem sein Team bis zur 90. Minute 2:1 geführt hatte. Dann traf besagter Villalibre zum 2:2 und erzwang die Verlängerung, in der Inaki Williams zum Matchwinner für die Basken avancierte (94.).

Bilbao wurde damit zum zweiten Mal binnen vier Tagen zum "Riesentöter". Im Halbfinale hatte der Zwölfte der Primera Division Real Madrid mit 2:1 besiegt.

