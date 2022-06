Mehr Schatten als Licht vor dem Klassiker in München

Es ist die Zeit der Klassiker in der UEFA Nations League, mit der Europas Fußballfans erst noch warm werden müssen. Bis dato sind in diesem Bewerb, der mehr oder weniger freundschaftliche Test-Länderspiele obsolet macht, zwei Titel ausgespielt worden, den ersten gewann Portugal, den zweiten Frankreich.

Heute (20.45 Uhr, ZDF, PULS 24) kommt es in der mit voraussichtlich 69.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz Arena zum Duell Deutschland gegen England. Beide Teams sind eher stotternd aus den Startlöchern gekommen. Die DFB-Auswahl ist unter Bundestrainer Hansi Flick auch nach dem 1:1 in Bologna gegen den schwächelnden Europameister Italien nach wie vor ungeschlagen, eine Galavorstellung sieht freilich anders aus. "Das war ziemlich behäbig", urteilte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Auch Flick, unter dessen Regie acht Siege und zwei Remis heraussprangen (35:4 Tore), fand Haare in der Suppe. "Wir müssen viele Dinge besser und den nächsten Schritt machen. Das hat nichts mit England zu tun, das ist die Vorgabe an uns selbst", betonte der ehemalige Bayern-Trainer, der mit seinem Team bei der Winter-WM 2022 in Katar um den Titel mitspielen möchte.

Letzteren haben die Briten seit ihrem einzigen Coup 1966 immer im Blickfeld, die lange Durststrecke soll ein Ende finden. Im Vorjahr war die Mannschaft von Gareth Southgate ganz knapp dran, Kapitän Harry Kane & Co. mussten sich erst im EURO-Endspiel von Wembley Italien im Elfmeterschießen beugen. Auf dem Weg zum Showdown hatten die "Three Lions" im Achtelfinale, das zum letzten Match der DFB-Teamchef-Ära von Joachim Löw wurde, die Deutschen 2:0 geschlagen. Revanchegelüste sind also durchaus ein Thema.

"Wir müssen natürlich alles in die Waagschale werfen, um einen Sieg zu holen", sagte Bayern-Star Thomas Müller. Der Druck auf seine Klubkollegen Leroy Sane und Serge Gnabry, der mit einem Wechsel zum FC Liverpool liebäugeln soll, wächst. Die beiden Offensivspieler vermochten in Bologna nicht zu überzeugen.

Auch bei den Engländern läuft nicht alles nach Wunsch. Mit der 0:1-Niederlage in Ungarn, wo Ex-Salzburg-Profi Dominik Szoboszlai das "goldene Tor" erzielte, war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Coach Gareth Southgate bleibt trotzdem die Ruhe in Person. "Die Saison ist lang, wir haben vier Spiele binnen weniger Tage. Ich wusste, dass wir einige schmerzhafte Ergebnisse riskieren." (alex)