Medienbericht: Mbappe-Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt

Am Mittwoch war laut der französischen Zeitung "L'Equipe eine Delegation von Wüsten-Klub Al-Hilal nach Paris gereist, um den Transfer von Ex-Barça-Star Malcom abzuschließen. Im Zuge dessen hätte man auch dem dem französischen Mega-Star persönlich ihr Interesse bekunden wollen.

Daraus wurde nichts: Mbappé warlaut L'Equipe nicht einmal zu Verhandlungen bereit. Demnach lehnte er "jegliche Gespräche mit den Vertretern des Vereins ab." Mbappé habe "diese Option nie in Betracht gezogen", wie in seinem Umfeld klargestellt worden sei.

Erst am Montagmittag hatte der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Al-Hilal PSG ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer unterbreitet habe - es wäre der neue Rekordtransfer in der Fußballgeschichte gewesen. Bislang belegt der Wechsel von Neymar 2017 für 222 Mio. Euro von Barcelona zu PSG Platz 1.2

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Neymar da Silva Santos Júnior Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.