Medien: Zu diesem Klub könnte Hinteregger wechseln

Vor rund einem Monat gewann Martin Hinteregger mit Eintracht Frankfurt - das Finale verpasste er verletzt - die Europa League und wurde von der UEFA in die Elf des Turniers gewählt. Bei den Fans, die eine eigene „Hinti-Army“ ausriefen, genoss der Kärntner Kultstatus.

Nun soll der 29-Jährige bei den Hessen aber vor einem Abgang stehen, das berichten zumindest deutsche Medien. Der Wind hat sich für den Abwehrspieler also gedreht. Erst plauderte Hinteregger öffentlich aus, dass ihm von Klubseite ein Transfer nahegelegt wurde, dann kam vorige Woche die Aufregung rund um den „Hinti-Cup“ hinzu.

Rund um die Affäre soll Hinteregger für die Vereinsverantwortlichen länger nicht erreichbar gewesen sein, was das Fass zum Überlaufen gebracht haben könnte. So will „Sport1“ erfahren haben, dass sich der Klub von Trainer Oliver Glasner möglichst rasch von dem Spieler trennen will. Zur Not auch unter Marktwert, der bei etwa neun Millionen Euro liegt.

Als möglicher Interessent gilt Hertha BSC Berlin. Bei den Hauptstädtern arbeitet mit Geschäftsführer Fredi Bobic jener Mann, der Hinteregger einst schon von Augsburg nach Frankfurt lotste. Der Vertrag des Österreichers bei der Eintracht läuft noch bis Sommer 2024.