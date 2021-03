Medien: Sabitzer hat klubintern bereits seinen Abgang angekündigt

Die Zeit von Marcel Sabitzer beim deutschen Spitzenklub RB Leipzig könnte nach sechs Jahren zu Ende gehen. Wie die deutsche „Bild“ erfahren haben will, hat der 27-jährige ÖFB-Legionär klubintern bereits klargemacht, die Sachsen trotz seines bis 2022 laufenden Vertrags diesen Sommer zu verlassen.

„Bei Sabi steht noch überhaupt nichts fest, weder in die eine noch in die andere Richtung“, kontert sein Trainer Julian Nagelsmann nun im gleichen Blatt. Beim Tabellenzweiten kocht diese Geschichte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt hoch, empfängt man am Samstag doch Spitzenreiter Bayern zum Spitzenspiel.



Zuletzt wurde Sabitzer mit mehreren englischen Schwergewichten in Verbindung gebracht, darunter Liverpool und Manchester United. Vor allem bei Tottenham-Trainer Jose Mourinho soll der Österreicher sehr hoch im Kurs stehen.