Medien: ÖFB-Teamspieler unterschreibt beim FC Bayern München

Wie "Sky" in der wöchentlichen Fußball-Show "Transfer-Update" berichtet, soll der Sechser nun tatsächlich im kommenden Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern München wechseln. In der jüngeren Vergangenheit wurde der 25-Jährige immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Der ÖFB-Teamspieler soll demnach bereits einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben und zuvor zwei medizinische Untersuchungen bestanden haben. Da das Arbeitspapier des defensiven Mittelfeldspielers im kommenden Sommer ausläuft, muss der deutsche Rekordmeister keine Ablöse an den Ligakonkurrenten überweisen.

Der ehemalige Salzburger galt als absoluter Wunschspieler von Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann und wird offenbar auch nach dessen Entlassung bei den Münchenern aufschlagen.

