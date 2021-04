Medien: Leipzig ist mit Salzburg-Trainer Jesse Marsch einig

RB Leipzig ist mit Salzburg-Trainer Jesse Marsch einig, vermeldet das gut informierte deutsche Fachmagazin „kicker“ am Mittwochvormittag. Weiters heißt es, dass sich die Sachsen allerdings noch in Ablöseverhandlungen mit Red Bull Salzburg befinden. Eine Einigung dort stehe noch aus.

Der Vertrag des US-Amerikaners in der Mozartstadt läuft noch bis Sommer 2022. Zuletzt hatte den 47-Jährigen auch die Frankfurter Eintracht kontaktiert, die einen Nachfolger von Adi Hütter (wechselt zu Mönchengladbach) suchen.

Marsch kennt Leipzig bereits. Nach erfolgreichen Trainerjahren bei Red Bull New York hospitierte er in der Saison 2018/19 als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig. Sein Vorgänger beim aktuell Zweiten der deutschen Bundesliga, Julian Nagelsmann, wechselt im Sommer zum FC Bayern München.

Das Trainerkarusell nimmt damit weiter Fahrt auf. Als möglicher Nachfolger von Marsch in Salzburg gilt Wolfsburgs Oliver Glasner. Lesen Sie dazu: Deshalb ergibt Glasners Rückkehr zu Salzburg Sinn