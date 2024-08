Mbappe-Tor bei Debüt: Real gewann Supercup gegen Atalanta

Der französische Superstart erzielte im UEFA-Supercup gegen den Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo in der 68. Minute den Treffer zum 2:0 (0:0)-Endstand. Zuvor hatte Federico Valverde den Champions-League-Sieger, der ohne den verletzten ÖFB-Legionär David Alaba spielte, in Warschau in Führung gebracht (59.).

Real avancierte mit dem sechsten Supercup-Titel zum alleinigen Rekordsieger. Rivale Barcelona und AC Milan hatten das Gipfeltreffen der Europacup-Gewinner je fünf Mal gewonnen. Seit dem Triumph von Atletico Madrid 2018 gegen Real konnte sich immer der Königsklassen-Sieger durchsetzten.

"Ein großes Problem"

Carlo Ancelotti hatte in der Offensive die Qual der Wahl. "Ein großes Problem", scherzte der Real-Coach. Darüber nachzudenken, wer spielt, habe seine Ferien ruiniert. Gegen Atalanta lief Mbappe in der Spitze auf, flankiert wurde er von den Brasilianern Vinicius Jr. und Rodrygo. Jude Bellingham agierte dahinter. David Alaba befindet sich nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss weiterhin in der Reha, ein Zeitpunkt für die Rückkehr ist noch nicht festgelegt. Die Partie verfolgte der ÖFB-Legionär mit seinen Teamkollegen von der Bank aus.

Nach einer überschaubaren Anfangsphase verbuchte Debütant Mbappe den ersten Abschluss, der allerdings geblockt wurde (15.). Abgesehen davon tat sich Real schwer, Chancen zu kreieren. Atalanta verteidigte teilweise sehr hoch, vor allem aber diszipliniert. Beinahe wäre den Italienern sogar die Führung geglückt. Real-Verteidiger Eder Militao fälschte ein scharfe Hereingabe von Marten den Roon ans eigene Lattenkreuz ab (25.). Kurz vor dem Seitenwechsel traf Rodrygo auf der Gegenseite Aluminium (45.+1).

Zu Beginn der zweiten Hälfte musste sich Thibaut Courtois erstmals auszeichnen. Atalantas Mario Pasalic zwang den Real-Keeper per Kopf zu einer Glanztat (47.). Es entwickelte sich eine kleine Drangphase der Italiener, die Real mit dem Führungstreffer im Keim erstickte. Der pfeilschnelle Vinicius Jr. setzte sich auf links durch, den folgenden Querpass musste Valverde nur noch über die Linie drücken.

Kurz darauf vergaben Vinicius Jr. und Bellingham Hochkaräter, der zweite Treffer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Bellingham bediente im Rückraum Mbappe, der mit einem Schuss ins Kreuzeck sein Debüt krönte. In der Schlussphase wurde eine Hereingabe von Vinicius Jr. beinahe ins Tor abgefälscht (82.), ansonsten überlies Real Atalanta das Spiel. Die Italiener wurden aber nicht mehr zwingend.

