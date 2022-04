Matthäus bescherte Deutschland den Angstgegner

Der ehemalige deutsche Fußballstar Lothar Matthäus bescherte der Nationalmannschaft seines Landes bei der gestrigen Auslosung in Doha eine Herkulesaufgabe bei der WM-Endrunde von 21. November bis 18. Dezember 2022: Der 61-Jährige zog die DFB-Auswahl für die Gruppe E, in der mit Spanien der Angstgegner wartete.

"Da haben wir schlechte Erinnerungen. Aber so etwas passiert uns nicht zweimal", versicherte FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer mit Blick auf das 0:6-Debakel in der Nations League am 17. November 2020. Das war nicht der einzige Tiefschlag gegen die Iberer. Auch das EM-Finale 2008 in Wien ging verloren, detto das WM-Semifinale 2010. Den bis dato letzten Pflichtspielsieg feierten die Deutschen bei der EURO 1988, es war ein 2:0.

Die weiteren Gegner der DFB-Auswahl sind Japan und Costa Rica oder Neuseeland. "Wir müssen eine Runde weiterkommen", betonte einer der Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger. Dafür braucht es zumindest Platz zwei. "Die Aufgaben sind nicht so einfach, aus meiner Sicht ist es eine spannende Gruppe", sagte DFB-Bundestrainer Hansi Flick, der bei seinem Amtsantritt den Anspruch angemeldet hatte, um den WM-Titel mitzuspielen.

Den stellt auch der amtierende Champion Frankreich, der es mit EM-Semifinalist Dänemark, Tunesien und einem aus dem Trio Peru/Vereinigte Arabische Emirate/Aus-tralien zu tun bekommt. Rekord-Weltmeister Brasilien (fünf Titel) misst sich mit der Schweiz, Serbien und Kamerun. Gastgeber Katar kommt am 21. November in den Genuss des Eröffnungsspiels im 60.000 Zuschauer fassenden al-Bayt-Stadion in Al-Chaur, Gegner wird Ecuador sein.

Hätte sich übrigens die österreichische Nationalmannschaft für die Endrunde qualifiziert, wäre sie in Gruppe B gelandet – mit England, dem Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika. "Da wäre sicher der Aufstieg in das Achtelfinale möglich gewesen. Aber es ist müßig, darüber zu diskutieren", sagte ORF-Experte und Ex-ÖFB-Teamchef Herbert Prohaska.

Das WM-Finale geht am 18. Dezember (16 Uhr MEZ) im Lusail Iconic Stadion, das 86.250 Fans Platz bietet, über die Bühne.

WM in Zahlen