Matchbälle für Barcelona und Manchester City

In Gruppe H reicht den Spaniern schon ein Unentschieden gegen Schachtar Donezk, um nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden zu können. Die Ukrainer, die für ihr Heimspiel nach Hamburg ausweichen, könnten zwar nach Punkten noch gleichziehen, Barcelonas 2:1 vor zwei Wochen im Hinspiel würde dann das direkte Duell für die Katalanen entscheiden. "Sie haben um jeden Ball gekämpft, uns herausgefordert und waren vor allem im technischen Bereich gut", erinnerte Barca-Trainer Xavi an das erste Duell.

Manchester City braucht in Gruppe G einen Sieg zu Hause gegen Bern, um aus eigener Kraft vorzeitig in die K.-o.-Runde einzuziehen. Erling Haaland ist fraglich: Beim 6:1 gegen Bournemouth musste der Torjäger verletzt ausgewechselt werden. Gelingt der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, würde Leipzig bei einem Auswärtssieg gegen Roter Stern Belgrad ebenso fix in das Achtelfinale einziehen. Für die Hausherren um Abwehrchef Aleksandar Dragovic steht die Aufstiegschance auf dem Spiel. Leipzigs ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner reiste mit viel Vorfreude auf die Stadionatmosphäre nach Belgrad: "Das ist eines der geilsten Stadien Europas. Wir haben eine super Ausgangsposition."

