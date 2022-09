Marco Rose wird im zweiten Anlauf Leipzigs Trainer

Nach dem 1:4 Leipzigs zum Auftakt in der Fußball-Champions- League gegen Schachtar Donezk ging es ganz schnell: Gestern Vormittag wurde die Trennung von Trainer Domenico Tedesco vollzogen, am Nachmittag stand mit Marco Rose der Nachfolger fest. Der vormalige Salzburg-Meistermacher dürfte heute präsentiert werden und am Samstag in der Bundesliga sein Debüt geben – gegen seinen Ex-Klub Dortmund.

Der 45-Jährige war in mehrfacher Hinsicht die naheliegende Lösung: Der gebürtige Leipziger wohnte seit der Entlassung in Dortmund wieder in der Region. Er kennt aus seiner Zeit in Salzburg die handelnden Personen im Bullen-Stall bestens. Und schon 2019, als sich Rose als Meister aus Österreich verabschiedete, buhlte Leipzig um ihn.

Damals entschied er sich für Mönchengladbach. Nach zwei Saisonen kaufte ihn Dortmund aus dem Vertrag heraus, dort wurde Rose nach dem Ablauf der vergangenen Saison überraschend entlassen. Dem Trainerstab wird wohl wieder Alexander Zickler angehören, seit Salzburg-Zeiten sein Assistent. Der Handenberger Rene Maric, schon im Salzburger Nachwuchs ein Wegbegleiter, hat sich hingegen schon Ende Juli dem englischen Premier-League-Klub Leeds angeschlossen, wo er mit Jesse Marsch einem weiteren ehemaligen Salzburg-Trainer assistiert.

Ein neuer Impuls

Der US-Amerikaner war Tedescos Vorgänger in Leipzig gewesen. Die Ablöse des 36-Jährigen hatte sich schon am Wochenende nach dem 0:4 gegen Frankfurt angebahnt. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen", begründete Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Trennung nur 109 Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal, dem ersten großen Titel der Klubgeschichte.

Einen weiteren wird wohl bald Max Eberl setzen, den Leipzig nach dessen Auszeit als Sportchef engagieren will. Er hatte Rose zu seinem damaligen Klub Mönchengladbach gelotst – kurioserweise der nächste Liga-Gegner nach Dortmund. Dazwischen steigt das Champions-League-Duell mit Real Madrid.