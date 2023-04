Manchester will Sabitzer behalten

Zunächst brachte er Manchester United gegen den FC Sevilla mit zwei Toren in Führung, am Ende gaben die "Red Devils" den Sieg leichtfertig aus der Hand – 2:2.

"Wir müssen das Spiel killen, wir müssen das dritte Tor machen", sagte der 29-Jährige enttäuscht. Zwei späte Eigentore verhinderten eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag. "So ist es natürlich etwas schwieriger, aber wir werden dorthin fahren, um weiterzukommen", sagte Sabitzer, der in seinem 73. Europacup-Spiel seinen zweiten Doppelpack erzielte. Zuvor hatte er im März 2020 beim 3:0-Erfolg mit Leipzig gegen Tottenham in der Champions League zwei Tore erzielt.

Trainer Erik ten Hag lobte den ÖFB-Teamspieler nicht nur wegen der Treffer. Der Niederländer rechne hinsichtlich des Verbleibs der Bayern-Leihgabe mit "guten Chancen". "Ich genieße es, hier zu sein", sagte Sabitzer. "Ich werde bis Ende Mai, Anfang Juni weitermachen, dann werden wir sehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.