Manchester United trennte sich von Trainer Solskjaer

Nach dem 1:4 beim abstiegsgefährdeten FC Watford, der fünften Niederlage in den jüngsten fünf Premier-League-Partien, beschloss die Club-Führung, die Zusammenarbeit mit dem 48-jährigen Norweger zu beenden.

"Ole wird bei Manchester United immer eine Legende bleiben und wir haben diese schwierige Entscheidung mit Bedauern getroffen", hieß es in einer am Sonntag veröffentlichen Stellungnahme von ManU. "Obwohl die letzten paar Wochen enttäuschend waren, sollen sie nicht seine Arbeit in den vergangenen drei Jahren für einen langfristigen Erfolg überschatten." Bis zur Bestellung eines Nachfolgers werde Co-Trainer Michael Carrick das Team coachen, hieß es.

Laut englischen Medien wollen die Club-Bosse Zinedine Zidane als Nachfolger verpflichten. Die "Sunday Times" hatte schon in der vergangenen Woche über entsprechende Pläne berichtet. Der Franzose, der als Coach mit Real Madrid dreimal die Champions League gewann, befindet sich derzeit im Sabbatical.

Solskjaer hatte das Traineramt im Dezember 2018 übernommen - und seinen ursprünglich bis 2022 gültigen Vertrag erst im Sommer vorzeitig um zwei Jahre verlängert, mit Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Saison wurde der Club Vizemeister. Der Abstand auf den Meister Man City betrug allerdings zwölf Punkte. Im Sommer verstärkte sich der Rekordmeister mit Cristiano Ronaldo, Raphael Varane und dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho prominent.