Manchester City übernahm die Spitze in England

Kevin de Bruyne brachte den Meister in Führung (24.), Bukayo Saka glich per Elfmeter aus (42.). Auf das 2:1 von Jack Grealish hatte Arsenal keine Antwort mehr (72.), Erling Haaland fixierte mit seinem 26. Saisontor zum 3:1 den elften Premier-League-Sieg von Manchester City in Serie.

Erstmals seit Anfang November mussten die "Gunners" damit die Führungsposition abgeben, weil Manchester City das bessere Torverhältnis aufweist. Arsenal hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper