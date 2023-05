Manchester City sucht Freiraum für Haaland

Unentschieden wie das Ergebnis waren auch die Reaktionen nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League zwischen Real Madrid und Manchester City. "Irgendwie bitter", sagte etwa Real-Abwehrchef David Alaba, "weil wir in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut herauskommen und näher am 2:0 dran sind als sie am 1:1."

City-Trainer Pep Guardiola sah es ähnlich: "Real hat getroffen, als wir etwas besser waren – und wir haben ausgeglichen, als sie besser waren." Seinen Torjäger Erling Haaland bremsten Alaba und dessen Innenverteidiger-Kollege Antonio Rüdiger fast vollkommen aus: Der Norweger kam nur 21 Mal an den Ball. "Alaba und Rüdiger waren so nah dran an Erling, daher gab es ganz wenig Raum. Vielleicht können wir ein paar Sachen anpassen", erklärte Guardiola. "Alles wird in Manchester entschieden."

Am Dienstag steigt das Rückspiel, für Rüdiger "das wahrscheinlich schwierigste Auswärtsspiel, das es aktuell gibt. Aber ehrlich gesagt: Wir freuen uns darauf."

Zu einem Eklat kam es abseits des Spiels: Alf-Inge Haaland, der Vater des City-Stürmers, wurde während der zweiten Halbzeit samt Begleiter vom Wachpersonal aus der VIP-Loge hinauskomplimentiert, weil sie sich mit Fans des Heimteams angelegt hatten.

Auf Videos ist unter anderem zu sehen, wie Alf-Inge Haaland die Fans mit einer obszönen Geste beleidigt. Er habe ein "schreckliches Bild" abgegeben, das im Gegensatz zu dem Sportsgeist stehe, "den sein Sohn normalerweise auf dem Spielfeld zeigt", kommentierte das Fachblatt "Mundo Deportivo".

