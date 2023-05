Manchester City ist der Perfektion nahe

Der Abgang von Luka Modric war sinnbildlich für Real Madrids Auftritt. Als Carlo Ancelotti den fünffachen Champions-League-Sieger beim 0:4 gegen Manchester City nach einer Stunde vom Feld nahm, orteten Beobachter wieder einmal das Ende einer Ära beim Dominator der letzten Dekade. Seit 2014 hat Real den Bewerb fünfmal gewonnen, der 37-jährige Modric und der zwei Jahre jüngere Karim Benzema waren immer dabei. In Madrid sind nun Analysen angesagt, Ancelottis Verbleib ist unklar.

Auf Fragen zu seiner Zukunft sicherte der Italiener seinen Verbleib zu. "Niemand zweifelt daran, denn der Präsident hat sich schon vor 15 Tagen deutlich geäußert. Niemand zweifelt daran", meinte der 63-Jährige beharrlich. Club-Präsident Florentino Pérez habe ihn nach dem Triumph im spanischen Cup im Amt bestätigt. Es wird der einzige namhafte Titel bleiben, den die erfolgsverwöhnten Madrilenen in dieser Saison gewinnen. Der FC Barcelona hat sich in Spaniens Liga vier Runden vor Schluss schon den Pokal gesichert. Ancelottis Aussage von einer "guten Saison" sorgten in Madrid für Unverständnis.

Dass Ancelotti mit seinem 191. Match in der europäischen Königsklasse zum alleinigen Rekordhalter in der Trainerriege wurde, war am Ende nur eine Randnotiz. Er selbst wollte mit Blick auf das Resultat "kein Drama daraus machen. Das ist Fußball. Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der den Sieg verdient hat". Die herbe Niederlage sei auch "ein Schritt auf dem Weg, es im nächsten Jahr besser zu machen". Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2024. Ancelotti will ihn offenbar erfüllen, nachdem er seit Monaten als künftiger Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft gehandelt wird.

David Alaba "komplett überspielt"

Auch David Alaba ging nach seiner zehnten Halbfinal-Teilnahme - achtmal mit Bayern München, nun zum zweiten Mal mit Real - geschlagen vom Feld. Der 30-Jährige stemmte sich in der Innenverteidigung vehement gegen die Niederlage, stand gegen Erling Haaland und Co. aber auf verlorenem Posten. Der Norweger blieb ohne Torerfolg, konnte von Alaba und seinem Nebenmann Eder Militao aber kaum kontrolliert werden. Spaniens Presse gab dem Wiener eine Durchschnittsnote. "Komplett überspielt von der kompletten englischen Offensive und vor allem Haaland, der drei klare Chancen vergab", schrieb die Madrider Sportzeitung "Marca", die Alaba eine 4 gab.

Der überragende Tormann Thibaut Courtois erhielt eine 10 - Bestwert. Der Belgier habe eine fantastische Leistung gezeigt und eine "peinliche Niederlage verhindert". 0:4 hatte Real in der Champions League erst einmal verloren - ebenfalls in England in Liverpool im Achtelfinale 2009. In Manchester hätten es ohne die Glanzparaden von Courtois auch sechs oder sieben Gegentore sein können, mutmaßte die "Marca". Das Konkurrenzblatt "AS" titelte zur Vorstellung von Real: "Zum Heulen." Die Niederlage müsse Konsequenzen nach sich ziehen.

Veränderungen im Sommer?

In der Sommerpause wird erwartet, dass Real nachjustiert. Benzemas Vertrag läuft aus, es wird erwartet, dass er bis 2024 unterschreibt. Auch bei Modric und Toni Kroos, deren Verträge ebenfalls auslaufen, wird erwartet, dass sie zumindest noch für eine weitere Saison bleiben. Der 33-jährige Kroos sagte in Manchester zu Aussagen über eine überalterte Mannschaft: "Das letzte Mal, als ich vom Ende einer Ära für dieses Team gehört habe, war 2019. Es ist also schon eine Weile her."

Kroos und Modric hängen wohl noch eine Saison bei Real an. Bild: OLI SCARFF (APA/AFP/OLI SCARFF)

Junges Blut wird dennoch kommen. Seit Wochen hält sich das Gerücht, wonach der 19-jährige Jude Bellingham von Dortmund nach Madrid übersiedeln soll. Der englische Teamspieler soll im Mittelfeld neben Uruguays Federico Valverde und den Franzosen Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni Verantwortung übernehmen. Im Angriff wurde inzwischen bereits jeder namhafte Stürmer als potenzieller Real-Zugang genannt. Für Tottenhams Harry Kane oder Napolis Victor Osimhen müsste Real bei gehandelten Ablösesummen von um die 100 Millionen Euro freilich tief in die Taschen greifen.

Machtdemonstration von Manchester City

Nicht nur wegen der Machtdemonstration ist Manchester City im Finale am 10. Juni in Istanbul gegen Inter Mailand der klare Favorit. "Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerochen, dass die Mannschaft bereit war, auf diesem Level zu spielen, wie sie es getan hat", sagte City-Trainer Pep Guardiola.

Englands Medien sehen Manchester City aktuell als unaufhaltsam. "Der nächste Schritt näher an die Endgültigkeit, an die Unsterblichkeit", schrieb der "Guardian". Der "Daily Star" sieht den Meister "in Sichtweite des Heiligen Grals". Die Champions-League-Trophäe ist der einzige Titel, den Club-Eigentümer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi seit seinem Einstieg beim Club 2008 noch nicht gewonnen hat. Gegen Chelsea gab es vor zwei Jahren eine bittere 0:1-Finalniederlage, im Vorjahr war gegen Real im Halbfinale Endstation.

Der damals in den finalen Minuten des Rückspiels verspielte Aufstieg diente als Zusatzmotivation. Er habe gespürt, dass die Mannschaft den Schmerz von 2022 vergessen machen wollte, sagte Guardiola. "Es war alles da. Die Energie, die wir hatten, nachdem wir ein Jahr als charakterlose Spieler kritisiert wurden, weil wir ein Spiel verloren hatten."

"Jede Mannschaft kann gestoppt werden"

An Selbstvertrauen mangelte es bei den Engländern nun nicht. "Ich denke nicht, dass viele Teams Real Madrid so dominieren können", meinte Jack Grealish. "Es fühlt sich an, als ob wir vor allem zu Hause nicht aufzuhalten sind", fügte der Flügelspieler an. Guardiola wiegelte auf die Aussage von Grealish angesprochen ab. "Jede Mannschaft kann gestoppt werden. Es ist schön, dass die Spieler so fühlen, aber im Fußball kann es schnell gehen. Wir müssen ruhig bleiben."

Der Spanier könnte in Istanbul sein Werk in Manchester vollenden. Zweimal gewann Guardiola mit dem FC Barcelona die Champions League, mit Bayern München blieb ihm dies dann verwehrt. Mit City steht er nun zum zweiten Mal im Finale. Seit 2016 trainiert er den Club. "Es war die Nacht, in der eine siebenjährige Herrschaft ihren Gipfel erreicht hat, als die Perfektion aufflackerte und der unmögliche Traum vom Triple zur Wahrscheinlichkeit wurde", schrieb "The Sun". Den Meistertitel in der Premier League könnte der Titelverteidiger am Wochenende fixieren, das FA-Cup-Finale gegen Manchester United steht am 3. Juni an.

"Wir sind nahe dran. Es ist bereits sehr, sehr gut, was wir bisher geschafft haben", erklärte Guardiola. Er betonte, dass man auch feiern müsse bei einem Einzug ins Finale der Champions League. "Leider haben wir keine Zeit, weil wir Sonntag die Premier League gewinnen können." Einen Tag mit den Familien wollte er seinen Spielern aber schon gönnen.

