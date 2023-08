Manchester City holte im Elfmeter-Krimi den Supercup

Manchester City hat sich beim ersten Auftritt gleich die Trophäe beim europäischen Supercup geholt. Der Champions-League-Sieger setzte sich in Athen im Duell mit Europa-League-Gewinner FC Sevilla mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Youssef En-Nesyri (25.) brachte Sevilla in der ersten Hälfte in Führung, nach dem Seitenwechsel traf der 21-jährige Cole Palmer (63.) zum Ausgleich. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine Treffer mehr, weshalb die Partie direkt ins Elfmeterschießen ging. Dort bewiesen bis zum 5:4 alle Schützen Nervenstärke und verwandelten, der fünfte FC-Sevilla-Schütze Nemanja Gudelj traf nur die Latte.

Manchester City dominierte, der FC Sevilla konterte

Beide Teams begannen im Stadion Georgios Karaiskakis schwungvoll. Die erste große Chance verzeichnete Manchester City durch Nathan Ake, Sevilla-Tormann Bono klärte den Kopfball des Niederländers in der 8. Minute. In der 17. Minute zeigte der Marokkaner bei einem Schuss von Jack Grealish von der Strafraumgrenze eine weitere Parade. Wenig später wurden die "Citizens" - mit Neuerwerbung Josko Gvardiol erstmals in der Startaufstellung, aber ohne den verletzten Kevin De Bruyne - jedoch kalt erwischt. Nach Acuna-Flanke verwertete En-Nesyri einen wuchtigen Kopfball zum 1:0.

Mit Geschwindigkeit und direkten Pässen schafften es die Spanier öfter, die Abwehr des Champions-League-Siegers zu durchbrechen. Hauptsächlich war jedoch Manchester City im Ballbesitz und diktierte das Spiel. Der Ausgleich durch Palmer kam deswegen nicht überraschend.

Danach agierte das Team von Trainer Pep Guardiola phasenweise im Powerplay-Modus, vermochte aber kein weiteres Tor zu erzielen. In der 91. Minute rettete Bono erneut bei einem Ake-Kopfball. Der 32-Jährige steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die lukrative saudi-arabische Liga. Im Elfmeterschießen konnte er diesmal nichts ausrichten, beim Versuch von Kyle Walker war er jedoch knapp dran. Auch der Verteidiger stand kurz vor einem Wechsel zu Bayern München, verlängerte aber seinen Vertrag beim englischen Meister. In Athen übernahm er als Kapitän Verantwortung im Elfmeterschießen.

Manchester City setzte sich im Elfmeterschießen durch. Bild: ARIS MESSINIS (APA/AFP/ARIS MESSINIS)

Eine große Feier schloss Manchester-City-Verteidiger Manuel Akanji aus. "Vielleicht können wir ein Bier trinken, mehr geht nicht. Am Samstag wartet auf uns schon die nächste Aufgabe." Diese heißt Newcastle in der Premier League.

Guardiola zog mit Ancelotti gleich

Für Pep Guardiola war es der vierte Supercup-Sieg als Trainer nach den Triumphen mit dem FC Barcelona (2009, 2011) und Bayern München (2013). Er zog mit Carlo Ancelotti gleich, der das Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Gewinner ebenso vier Mal gewann (2003 und 2007 mit dem AC Mailand, 2011 und 2014 mit Real Madrid). Beide haben auch als Spieler zwei Mal die Supercup-Trophäe gestemmt: Ancelotti 1989 und 1990 mit dem AC Mailand, Guardiola 1992 und 1997 mit dem FC Barcelona.

Manchester City - FC Sevilla 5:4 i. E. (1:1, 0:1)

Tore: Palmer (63.); En Nesyri (25.)

Elfmeterschießen: 1:0 Haaland, 1:1 Ocampos, 2:1 Alvarez, 2:2 Mir, 3:2 Kovacic, 3:3 Rakitic, 4:3 Grealish, 4:4 Montiel, 5:4 Walker, Gudelj Latte





