Dieses Titelfinale der englischen Premier League wird in die Geschichte eingehen. Beim 3:2-Sieg über Aston Villa lag die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bis zur 75. Minute mit 0:2 zurück. Ein Sieg war notwendig, um den FC Liverpool abzufangen. Und dieser gelang noch: Nach 68 Minuten wurde Ilkay Gündogan eingewechselt – und wurde binnen weniger Minuten zum Matchwinner. Erst traf er per Kopf zum 1:2 (76.), fünf Minuten später erzielte er das entscheidende 3:2 zum Meistertitel. Dazwischen hatte Rodri per Weitschuss von der Strafraumgrenze ausgeglichen.

Platzsturm nach dem Meistertitel von Manchester City Bild: APA/Scarff

Lange hatte sich Manchester City ebenso schwergetan wie der FC Liverpool beim 3:1 gegen Wolverhampton. Das Team von Jürgen Klopp war stets Zweiter, weil das eigene Spiel bis zur 84. Minute 1:1 stand. Der Titel wäre nur bei einem eigenen Sieg und einem Remis von Manchester City möglich gewesen. Die Tore von Mohamed Salah (84.) und Andrew Robertson (89.) waren am Ende nur Kosmetik. Manchester City musste im Finish zwar noch zittern, weil Torhüter Ederson eigentlich verletzt hätte ausgetauscht werden müssen, allerdings war das Austauschkontingent bereits erschöpft. City ließ allerdings keinen weiteren Angriff des Gegners mehr zu.

Konrad Laimer feierte in Berlin und gestern in Leipzig. Bild: GEPA

In Deutschland durfte sich Konrad Laimer mit Leipzig über den DFB-Pokalsieg dank eines 4:2-Sieges im Elfmeterschießen gegen Freiburg freuen. "Wie wir gewonnen haben, ist speziell – und ich glaube, das haben wir verdient nach so einer Saison. Jetzt stehen wir da und haben die beste Saison gespielt, die Leipzig je gespielt hat", sagte der ÖFB-Teamspieler, der in der 99. Minute ausgewechselt wurde. Für ihn könnte es der letzte Auftritt für die Leipziger gewesen sein. Bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht der 24-Jährige auf dem Wunschzettel. Im Finale führte Freiburg durch das Tor von Maximilian Eggestein (13.) und hatte in Überzahl nach dem Ausschluss von Marcel Halstenberg (57.) mehrere Chancen, die Partie zu entscheiden. Doch Christopher Nkunku (76.) brachte die Leipziger ins Elferschießen.

AC Milan ist Meister

In der italienischen Serie A gab es zum Abschluss keine Dramatik. Der AC Milan fuhr beim 3:0 (3:0) über Sassuolo den notwendigen Sieg zum Titel bereits vor der Pause ein. Inter Mailand half das 3:0 über Sampdoria nichts mehr.