Mamma Mia! Der Europameister ist nur noch ein Schatten seiner selbst

Rund ein Jahr nach dem Triumph im Wembley-Stadion zu London, wo sich Italien im finalen Elfmeterkrimi gegen England zum Fußball-Europameister krönte, ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Die verjüngte Squadra Azzurra, die zwischenzeitlich 37 Matches in Folge ungeschlagen geblieben war und damit einen Weltrekord aufgestellt hatte, war heute im Borussia-Park von Mönchengladbach völlig überfordert. Das Team von Roberto Mancini ging in der UEFA Nations League gegen die deutsche Mannschaft, die zuvor vier Mal en suite 1:1 gespielt hatte, 2:5 (0:2) unter.

Die Deutschen versprühten Spielfreude, wurden aber von der inferioren Defensive der Italiener regelrecht zum Toreschießen eingeladen. In diesem munteren Spielchen fiel die Entscheidung kurz vor und nach der Pause. Manchester-City-Star Ilkay Gündogan hatte in den letzten Zügen der ersten Halbzeit einen Elfmeter staubtrocken zum 2:0 (45.+4) verwandelt, Thomas Müller beendete die fünfminütige Sturm- und Drang-Phase der Squadra Azzurra mit dem 3:0 (51.).

Damit war der Widerstand praktisch gebrochen und der Lauf von DFB-Bundestrainer Hansi Flick, der seit seinem Amtsantritt im Herbst 2021 keines seiner 13 Ländermatches verloren hat, verlängert.

Doppelpack binnen einer Minute

Bezeichnend: Der in vielen Länderspielen ausgesprochen glücklose Chelsea-Stürmer Timo Werner brauchte nicht einmal eine Minute, um einen „Doppelpack“ zu schnüren (68., 69.). Italien und die Abseitsfalle, die nicht zuschnappt - so hast du keine Chance.

Mehr als Ergebniskosmetik sprang für die gebeutelten Gäste nicht heraus. Der erst 18-jährige Wilfried Gnonto legte die nächste Talentprobe ab, der Legionär des Schweizer Meisters FC Zürich, bei dem jetzt Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda das Zepter schwingt, erzielte das 1:5 (78.). Der Jungstar ist Italiens jüngster Länderspieltorschütze und ein Lichtblick in düsteren Zeiten.

Den Schlusspunkt setzte Alessandro Bastoni per Kopf - 2:5 (94.). Sehr zum Ärger von DFB-Goalie Manuel Neuer, den nach einem Eckball das halbherzige Abwehrverhalten wurmte. Ein Spiel dauert eben so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift.

Englands Heim-Blamage gegen Ungarn

Die Winter-Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet definitiv ohne Italien statt, der Abstieg in Liga B der UEFA Nations League ist noch vermeidbar. Die schlechtesten Karten in der Gruppe 3 hat nämlich EURO-Finalist England, der ebenfalls im Sinkflug von der Siegerstraße abgekommen ist.

Nach der blamablen 0:4-Heimpleite gegen Ungarn in Wolverhampton wird es langsam, aber sicher eng für Teamchef Gareth Southgate, der im Moment nicht in der Lage zu sein scheint, das große Potenzial, das im Team um Kapitän Harry Kane schlummert, abzurufen.

Wer die britische Yellow Press kennt, weiß, dass auf Southgate ungemütliche Zeiten zukommen. So wird das nichts mit dem ersten WM-Titel seit 1966.