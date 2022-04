Magische Nacht: Oliver Glasner schafft mit Frankfurt die große Sensation in Barcelona

Unglaublich: Angetrieben von zehntausenden mitgereisten Fans schaffte Eintracht Frankfurt im Europa-League-Viertelfinale nach einem 1:1 daheim die große Sensation im Stadion „Camp Nou“. Die Mannschaft des Innviertler Trainers Oliver Glasner, der von den beiden Oberösterreichern Michi Angerschmid und Ronny Brunmayr assistiert wird, setzte sich am Donnerstagabend im fast ausverkauften Nou Camp in Barcelona mit 3:2 durch.

Die Frankfurter legten bereits in der vierten Minute durch ein Elfmetertor von Filip Kostic den Grundstein für die Überraschung. Angetrieben von den mitgereisten Fans, die mit ihrer Lautstärke und Leidenschaft eine Heimspielstimmung erzeugten, setzten die Frankfurter nach. In der 36. Minute hämmerte Rafael Borre den Ball mit einem traumhaften Distanzschuss zur 2:0-Führung ins Tor. Der Favorit aus Barcelona fand nicht richtig ins Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Frankfurt immer wieder gefährlich vor das Tor der Spanier. In der 67. war es erneut Kostic, der mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Bei den Frankfurtern spielte der Österreicher Martin Hinteregger in der Verteidigung durch. In der 84. Minute wurde den Katalanen ein Treffer vom Videoschiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Barcelonas Aufholjagd kam zu spät

Das Tor zum 1:3 von Sergio Busquets in der 90. Minute vor rund 80.000 Zuschauern zählte, kam aber für Barcelona zu spät. Nach dem Treffer zum 2:3 durch einen Elfmeter von Memphis Depay pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Die Frankfurter wurden nach dem Spiel von den wohl mehr als 20.000 eigenen Fans im Stadion euphorisch gefeiert.

Martin Hinteregger wird von den rund 20.000 Eintracht-Frankfurt-Fans nach dem Spiel gefeiert

Halbfinale gegen West Ham United

In Halbfinale trifft Frankfurt jetzt auf den englischen Verein West Ham United. Das Hinspiel findet am 28. April (21 Uhr) in London statt, eine Woche später kommt es in Frankfurt am 5. Mai (21 Uhr) zum Rückspiel.

Für Glasner (47), Rekordspieler bei der SV Ried, war es wohl der größte Erfolg der bisherigen, sehr erfolgreichen, Trainerlaufbahn mit Stationen bei der SV Ried, dem LASK und Wolfsburg. Im Sommer 2021 wechselte er vom VfL Wolfsburg, den er zuvor noch in die Champions League führte, nach Frankfurt.