Rekordsieger FC Sevilla hat sich zum sechsten Mal die Trophäe in der Europa League gesichert. Die Andalusier gewannen das packende Finale in Köln gegen Inter Mailand 3:2 (2:2). Der italienische Fußball-Vizemeister wartet damit weiterhin seit 2011 auf einen Titel. Das tut den "Nerazzurri" richtig weh – allen voran Topstürmer Romelu Lukaku, der der tragische Held in diesem Endspiel war. Mit einem Eigentor in der 74.