Luis Diaz traf seinen Vater erstmals seit Entführung

Luis Manuel Diaz (58) war am Donnerstag von der linksgerichteten Guerilla-Gruppe ELN freigelassen worden. Am 28. Oktober war er in Barrancas in Nordkolumbien als Geisel genommen worden.

Diaz' Vater wolle trotz seiner schlimmen Erfahrung in Kolumbien bleiben, wie er sagte. "Mein Ziel ist es, in meiner Stadt zu bleiben, denn ich habe meine ganze Familie in meiner Stadt", betonte er auf der Pressekonferenz nach seiner Freilassung vergangene Woche.

