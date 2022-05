Liverpools Traum von vier Titeln

Sollte die Truppe von Trainer Jürgen Klopp den Bewerb zum achten Mal in der Klubgeschichte gewinnen, würde die Hoffnung auf das historische Quadruple – also vier Titel – weiterleben. In der Liga liegt Liverpool zwei Runden vor dem Saisonende drei Punkte hinter Manchester City, in der Champions League geht es im Finale am 28. Mai gegen Real Madrid.

"Bis vor dieser Saison hat unser Abschneiden in diesem Turnier für keine großen Partys gesorgt. Ich muss aber sagen, dass ich diesen Bewerb absolut liebe", sagte Liverpool-Coach Klopp. Sein Team ist zum ersten Mal seit 2012 (1:2 gegen Chelsea) im Finale dabei. "Das ist richtig cool, jedes Finale ist großartig", so Klopp.