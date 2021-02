Liverpools angeschlagene "Mentalitätsmäuse" haken Titel ab

"Wir machen uns keine Gedanken oder was auch immer über den Titel, wir sind nicht dumm", sagte der Deutsche, dessen Team bereits 13 Punkte auf Dauerrivale Manchester City fehlen. "Aus den Mentalitätsmonstern sind Mentalitätsmäuse geworden", schrieb das "Liverpool Echo".

Der Auftakt der K.o.-Runde in der Königsklasse am Dienstag gegen RB Leipzig kommt nun zur Unzeit. Wegen der Corona-Beschränkungen in Deutschland darf das britische Team nicht nach Leipzig einreisen, die Partie am Dienstag musste deshalb in die ungarische Hauptstadt Budapest verlegt werden. Auch das Rückspiel dürfen die Reds nicht in Anfield austragen.

Die Pandemie hatte zuletzt auch verhindert, dass Klopp an der Beerdigung seiner verstorbenen Mutter in Deutschland teilnehmen konnte. Dem "Schwarzwälder Boten" hatte der 53-Jährige gesagt, dies sei "den fürchterlichen Zeiten geschuldet". Sobald es die Umstände zulassen, "werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten".

In Leicester (mit Christian Fuchs auf der Bank) kassierte der Meister die dritte Liga-Niederlage in Serie. "Wir waren heute lange Zeit gut genug, um das Spiel zu gewinnen, aber nicht bis zum Ende", betonte Klopp, nach seinem 300. Spiel als Liverpool-Coach. "Wir haben am Dienstag ein schweres Spiel und dann am Samstag noch eines", sagte Klopp. "Im Moment ist es schwierig, es ist schwierig. Und ich weiß, der einzige Weg ist der, guten Fußball zu spielen, zu kämpfen und hart an diesen Dingen zu arbeiten."

