Liverpool muss einen Weg aus der Krise finden

Beim FC Liverpool läuft es aktuell in der englischen Premier League derzeit überhaupt nicht nach Wunsch. International ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp vor dem Gastspiel bei den Glasgow Rangers hingegen auf Kurs. Mit einem Sieg wäre die Tür zum Aufstieg bereits weit offen, zumal man auch auf Tabellenführer Napoli hoffen kann: Die Italiener haben es selbst in der Hand, heute gegen Ajax Amsterdam den Aufstieg zu fixieren. Außerdem ist das Selbstvertrauen bei der Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti groß. So führt man nicht nur die italienische Serie A an, sondern konnte auch das erste Duell gegen Ajax in Amsterdam mit 6:1 für sich entscheiden.

Ein unerwartetes Bild zeigt die Tabelle der Gruppe B mit Brügge (9 Punkte) als souveränem Spitzenreiter vor Porto, Leverkusen und Atletico Madrid (je 3). Nach der 0:2-Niederlage in Belgien will Atletico in Madrid zurückschlagen. "Wir werfen noch nicht das Handtuch. Es gibt noch drei Spiele", betonte Trainer Diego Simeone. Der FC Brügge wäre mit einem Sieg bereits fix aufgestiegen. Allerdings würde man heute wohl auch ein Unentschieden wie einen vollen Erfolg feiern. In Leverkusen hofft der spanische Neo-Trainer Xabi Alonso auf einen ebenso guten Einstand in der Champions League wie in der Bundesliga. Bayer Leverkusen hatte sich nach dem 0:2 in Porto vor einer Woche von Gerardo Seoane getrennt, unter Xabi Alonso gab es am Samstag einen 4:0-Erfolg gegen Schalke. "Die Champions League ist natürlich etwas Besonderes. Das Licht, die Stimmung, die Geräusche im Stadion – das ist einfach der schönste Wettbewerb im Fußball", freut sich der frühere Real-Madrid-Akteur, der als Spieler zweimal die Champions League gewonnen hat.

Oliver Glasner in London

Extrem spannend ist auch die Ausgangsposition für Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt. Aktuell liegt man punktgleich hinter dem heutigen Gegner Tottenham auf Platz drei. An der Spitze könnte Sporting Lissabon heute mit einem Sieg über Schlusslicht Olympique Marseille der Konkurrenz schon ein bisschen enteilen.