Liverpool hat auf dem Weg in das Finale Rekorde im Visier

Läuft es wieder auf ein englisches Duell im Endspiel der Fußball-Champions-League hinaus? Zumindest für Liverpool sieht es vor dem heutigen Rückspiel bei Villarreal (21 Uhr, Servus TV) gut aus, nahmen die "Reds" doch einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Spanien mit. Morgen ist Manchester City bei Real Madrid zu Gast (Hinspiel 4:3).

Als einziges Team in Europa hat Liverpool die Chance, ein bisher unerreichtes Quadrupel zu schaffen: Nach dem Gewinn des Liga-Cups sind noch die Trophäen für FA-Cup, Meisterschaft und Champions League in Reichweite. "Wir sind aufgeregt. Ich liebe dieses Team", sagte Trainer Jürgen Klopp. "Es ist eine erfreuliche Situation, aber die Anzahl der Spiele, die wir noch vor uns haben, ist eine Menge." Bei der Anzahl der Siege markierte Liverpool mit dem 1:0 bereits einen Klubrekord: Es war der 44. in der laufenden Saison. In der Premier League wurden zuletzt von 42 möglichen Punkten 40 geholt, in den 14 Spielen in diesem Zeitraum gab es nur einen Punkteverlust mit dem 2:2 bei Rivale Manchester City im April. Die bisher letzte Niederlage in der Liga passierte am 28. Dezember 2021 gegen Leicester. Danach gab es nur noch eine weitere, als das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League 0:1 gegen Inter Mailand verloren ging, was für das Weiterkommen jedoch irrelevant war.

Vielleicht fällt heute ein weiterer Rekord: Liverpool fehlen zwei Tore, um die bisher beste Ausbeute von 138 Toren (1985/1986) zu erreichen. Winter-Transfer Luis Diaz hat voll eingeschlagen und Klopp eine Option mehr neben Sadio Mané, Mohamed Salah, Diogo Jota, Divock Origi, Roberto Firmino und Takumi Minamino gegeben. Ex-Salzburger Mane steuerte 20 Tore bei, obwohl er inzwischen mehr Pausen bekommt. Mane: "Die Konkurrenz zwischen uns ist die beste, die man sich denken kann, denn wir sind gute Freunde."