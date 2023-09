Lionel Messi humpelt vom Platz: Sorgen um den Superstar

Der Weltmeister aus Argentinien musste gegen Toronto FC in der 37. Minute beim Stand von 0:0 offenbar mit Problemen am Bein vom Platz. "Das ist eine ältere Verletzung, die ihn beschäftigt", sagte Trainer Gerardo Martino am Mittwochabend (Ortszeit).

Messi hatte zuletzt bereits das Länderspiel der argentinischen Nationalelf gegen Bolivien und die MLS-Partie von Inter Miami gegen Atlanta United (2:5) am vergangenen Wochenende verpasst. Martino sagte, die Auswechslung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen und die Verletzung wahrscheinlich nicht muskulärer Natur. Man müsse aber vorsichtig sein und Messi die kommenden Tage beobachten.

Miami gewann die Partie ohne ihn und den zuvor bereits verletzt ausgewechselten Jordi Alba gegen Toronto noch 4:0. Das Team von Mitbesitzer David Beckham hat nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze, muss aber womöglich in einer entscheidenden Phase der Saison länger auf Messi verzichten. Die Partie gegen Toronto war die erste von sechs binnen 17 Tagen, darunter das Finale des U.S. Open Cups gegen Houston am kommenden Mittwoch.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Fußball International Salzburg-Coach Struber schwärmte nach Sieg von "Magic Moments" LISSABON. Der Auftakt der Fußball-Champions-League hat Red Bull Salzburg einen denkwürdigen Auswärtssieg beschert. Salzburg-Coach Struber schwärmte nach Sieg von "Magic Moments"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lionel Messi Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.