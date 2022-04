Lienhart greift mit dem SC Freiburg nach den Sternen

Weil sich der Hamburger SV im Fußball-Semifinale verabschiedet hat, wird es einen neuen DFB-Pokal-Champion geben. Die nur noch zweitklassigen Hanseaten, die diesen Wettbewerb 1963, 1976 und 1987 gewonnen hatten, unterlagen dem SC Freiburg 1:3 (0:3). Für die 1904 gegründeten Breisgauer, die auf den Sieger des Duells RB Leipzig gegen Union Berlin (bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) treffen werden, ist es die erste Endspielteilnahme in der Klubgeschichte.

"Es ist unglaublich, unfassbar. Dafür lohnt es sich, Fußballprofi zu sein", jubelte Stürmer Nils Petersen, der den SC Freiburg früh auf die Siegerstraße befördert hatte (11.). Nach 35 Minuten gab es angesichts einer 3:0-Führung keine Zweifel mehr am Ausgang. Zu abgebrüht präsentierte sich der Oberhausklub, der sich als Liga-Fünfter sogar Chancen auf die Champions League ausrechnen darf.

Sehr zur Freude von ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart, der das bereits vierte große Endspiel in seiner noch jungen Karriere erreicht hat. Am 21. Mai steigt im Berliner Olympiastadion der große Showdown. Auf dem Papier ist der 25-Jährige aus Lilienfeld zweifacher Champions-League-Triumphator (2016, 2017) und UEFA-Super-Cup-Gewinner (2016), bei Real Madrid kam der Nationalspieler aber nie zum Zug.

In Freiburg hingegen ist er aus dem Abwehrzentrum nicht wegzudenken und unter Erfolgstrainer Christian Streich ein Fels in der Brandung. Seit Juli 2017 trägt Lienhart (Vertrag bis Sommer 2024) das Trikot der Rot-Weißen, der Marktwert kletterte in den vergangenen knapp fünf Jahren von drei auf 17 Millionen Euro.

Der Niederösterreicher war ein echtes Schnäppchen für den SC Freiburg. Nur zwei Millionen musste der Bundesligist an Real Madrid überweisen. Lienhart hat diesen Wechsel nie bereut, das Interesse anderer Vereine kommentiert er mit einem Achselzucken. "Ich denke mir: Warum etwas ändern, was gut funktioniert? Ich möchte im Europacup spielen – im Idealfall mit Freiburg." Nun, dieser Wunsch wird in Erfüllung gehen.