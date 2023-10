Lewandowski verletzte sich bei Barcelonas Sieg

Robert Lewandowski zog sich bei einem Foul eine Verstauchung im linken Knöchel zu. Wie lange der 35-Jährige den Katalanen fehlen wird, steht laut Klubangaben nicht fest. In der Champions League hält der Tabellenführer der Gruppe H bei sechs Punkten.

Die Freude bei Manchester City über den zweiten Sieg in Gruppe G war ungetrübt. "Wir haben in allen Bereichen ein fantastisches Spiel abgeliefert", sagte Trainer Pep Guardiola über das 3:1 in Leipzig. "Irgendwann ist das Nachlaufen schwierig", sagte Leipzigs Xaver Schlager. "Sie haben einfach so einen brutalen Ballbesitz, dass es schwer ist, heranzukommen. Sie machen nix Besonderes, sondern sie machen die einfachen Dinge. Aber dafür machen sie die einfachen Dinge sehr, sehr gut, und das ist oft entscheidend." Der Leipziger Mittelfeldmann rannte wie Nebenmann Nicolas Seiwald viele leere Kilometer.

