Lewandowski legt gegen Bayern nach: „Wo bleiben da Loyalität und Respekt?“

Der Wechsel-Streit zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München geht in die nächste Runde: In einem Podcast des polnischen Sportportals „Onet Sport“ macht der Stürmer-Star noch einmal deutlich, dass er unbedingt weg will aus München.

„Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du es nicht wiedergutmachen“, erklärt Lewandowski.

Der Pole glaubt nicht, dass ihm der FC Bayern wirklich einen Wechsel verbietet, auch wenn er noch ein Jahr Vertrag hat: „Wozu? Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?“ Der Bundesliga-Torschützenkönig will zum FC Barcelona, noch in diesem Sommer.

Für “Lewa“ wäre ein Wechselverbot ein Jahr vor Vertragsende ein undankbares Verhalten vom Rekordmeister: „Wo bleiben da Loyalität und Respekt? Ich war immer bereit, ich habe acht schöne Jahre hier verbracht, ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt und ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt.“