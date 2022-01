Lewandowski hat 300 Liga-Tore

Überragender Akteur war einmal mehr Starstürmer Robert Lewandowski, dem ein Triplepack (9., 62., 74.) gelang. Damit hält der Pole bei exakt 300 Toren in der deutschen Fußball-Bundesliga, mehr hat nur der unvergessene Gerd Müller (365). Eintracht Frankfurt wartet im Jahr 2022 noch auf den ersten Sieg. Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Dortmund kam das Team von Oliver Glasner in Augsburg über ein 1:1 nicht hinaus. Das lag an Michael Gregoritsch, dem aus spitzem Winkel der Ausgleichstreffer gelang (38.).