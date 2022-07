Lewandowski feierte auf Mallorca seinen Wechsel zum FC Barcelona

Am Samstag flog Robert Lewandowski nach Mallorca und feierte mit seiner Frau und den Töchtern – weil sein Wunsch in Erfüllung ging: Der Weltfußballer wechselt von Bayern München zum FC Barcelona. Der deutsche Meister kassiert 45 Millionen Euro und bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Polen, der im August 34 Jahre alt wird. "Der FC Barcelona hat am Ende eine Summe geboten, bei der ein Verkauf für uns absolut sinnvoll ist", erklärte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn.

Mitte Mai hatte er einen vorzeitigen Abgang des Polen ein Jahr vor Vertragsende noch ausgeschlossen: "Diesen Vertrag wird er erfüllen – basta!" Da war Lewandowski mit dem FC Barcelona längst über einen Dreijahresvertrag einig gewesen. Der Pole kämpfte mit allen Mitteln für den Wechsel. Beim Auftakt der Vorbereitung erschien der Torjäger pflichtgemäß, beim Vormittagstraining am Samstag verabschiedete sich Lewandowski schon von seinen Bayern-Kollegen.

Bei der Teampräsentation am Nachmittag in der Allianz-Arena war Lewandowski schon nicht mehr dabei. 20.000 Fans lernten die Zugänge Sadio Mane (Liverpool), Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam) kennen, dazu wurde die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry bis 2026 bekannt gegeben. Die Ablöse für Lewandowski soll noch in Matthijs de Ligt von Juventus Turin investiert werden.

Herausforderung und Chance

Trainer Julian Nagelsmann sah den Abgang von Lewandowski als Herausforderung und Chance zugleich: "Wir haben die Möglichkeit, einen FC Bayern zu bauen ohne einen Stürmer, der verlässlich 40 Tore schießt. " Lewandowski war in den vergangenen vier Saisonen stets der beste Bundesliga-Torschütze gewesen.

Nagelsmann rechnet nicht mit einem Zugang auf der Mittelstürmerposition, "wenngleich das natürlich nicht ausgeschlossen ist": "Grundsätzlich ist der Stürmermarkt jetzt nicht so gefüllt in Europa, dass man sagen kann, da kann man sich frei bedienen und da ist alles kostengünstig. Man weiß ja, dass die Stürmer, die die Qualität haben, ihn zu ersetzen, einen gewissen Preis auch haben, den wir nicht immer zahlen können." Deswegen werde er den Spielstil "etwas umstellen".