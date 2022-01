Lewandowski erneut Weltfußballer des Jahres

Der Torrekord hinterließ Eindruck: Robert Lewandowski wurde wie im Vorjahr von der FIFA als "Weltfußballer des Jahres" ausgezeichnet. Der Pole im Dress von Bayern München hatte mit 41 Bundesligatoren die Marke von Gerd Müller übertroffen.

"Ich bin sehr stolz", sagte der 33-Jährige, den die Kapitäne und Teamchefs der Nationalmannschaften, Medienvertreter und die Fans auf der FIFA-Website an die erste Stelle setzten – vor Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Mohamed Salah (Liverpool). Lewandowski erinnerte an den im August verstorbenen Müller, dessen Rekord ihn angetrieben hatte: "Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Alles, was vergangenes Jahr passiert ist, der Bundesliga-Rekord, das hätte ich nie zu träumen gewagt." Beim etwas prestigeträchtigeren Ballon d’Or hatte Lewandowski noch Messi den Vortritt lassen müssen, Europas Fußballer des Jahres war Chelseas italienischer Europameister Jorginho geworden.

Zum besten Trainer wurde Thomas Tuchel gewählt. Der Deutsche hatte Chelsea zum Champions-League-Sieg geführt. Er setzte sich gegen Pep Guardiola (Manchester City) und Italiens Europameister-Coach Roberto Mancini durch. Chelsea räumte zwei weitere Preise ab: Edouard Mendy wurde zum besten Torhüter gekürt, Emma Hayes zur besten Trainerin. Sie hatte mit dem Frauen-Team des Londoner Klubs ebenso in der Champions League triumphiert.

Profis wählten Alaba

Auch David Alaba wurde ausgezeichnet: Der 29-Jährige wurde von der Vertretung der Fußballprofis in die Elf des Jahres gewählt. Nach zehn Meistertiteln mit Bayern München holte der ÖFB-Teamspieler am Sonntag mit dem Supercup-Finalsieg gegen Bilbao (2:0) den ersten Titel im Real-Madrid-Dress.