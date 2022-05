Letztes Spiel von Lewandowski für den FC Bayern?

Wie der "kicker" berichtet, soll der Serien-Torschützenkönig die Vereinsbosse nicht nur davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Pole will angeblich schon nach dieser Saison für den FC Barcelona statt für die Bayern stürmen. Laut spanischen Medienberichten soll Barca dem 33-Jährigen einen Dreijahresvertrag angeboten haben – eine Ablöse von 40 Millionen Euro steht im Raum.

Während Lewandowski heute ein letztes Mal für die Bayern spielen könnte, will mit Sasa Kalajdzic ein rotweißroter Torjäger im Saisonfinale noch den Abstieg mit Stuttgart verhindern: Die Stuttgarter, derzeit auf dem Relegationsplatz 16, brauchen dafür einen Heimsieg gegen den 1. FC Köln und eine Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund. "Wenn irgendjemand so ein Ding schaffen kann, dann wir. Denn wir sind so eine gefühlte Wundertüte", sagte Kalajdzic optimistisch.

34. Runde: Heute, 15.30: Bielefeld – Leipzig, Augsburg – Fürth, Leverkusen – Freiburg, Dortmund – Hertha, Gladbach – Hoffenheim, Mainz – Frankfurt, U. Berlin – Bochum, Stuttgart – Köln, Wolfsburg – Bayern