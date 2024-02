Leader Liverpool und Arsenal siegten, ManCity patzte

Die Citizens kamen zuhause gegen Chelsea über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und liegen - bei einem Spiel weniger - vier Punkte hinter Leader Liverpool bzw. einen hinter Arsenal. Der Tabellenführer setzte sich bei Brentford mit 4:1 durch, die Gunners fertigten Burnley mit 5:0 ab.

In Manchester brachte der ehemalige City-Stürmer Raheem Sterling (42.) Chelsea kurz vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit vergaben die Gastgeber viele gute Gelegenheiten, bis Rodri (83.) der verdiente Ausgleich gelang. Mehr war für ManCity trotz Überlegenheit nicht mehr möglich.

Im Westen Londons vollendete Darwin Nunez einen schnell vorgetragenen Konter zur Führung Liverpools (35.). Wenig später musste der formstarke Diogo Jota verletzt vom Feld. Für den Portugiesen kam Salah nach einer Oberschenkelverletzung zu seinem ersten Liga-Einsatz seit Neujahr und lieferte dabei gleich ab. Das 2:0 durch Alexis Mac Allister bereitete der Ägypter vor (55.), das 3:0 erzielte er selbst (68). Cody Gakpo traf zum Endstand (86.), zuvor betrieb Brentford durch Ivan Toney lediglich Ergebniskosmetik (75.).

Arsenal machte noch schneller alles klar. Nach dem frühen 1:0 durch Martin Ödegaard (4.) sorgte Bukayo Saka mit zwei Treffern kurz vor und nach der Pause (41./Elfmeter, 47.) für eine 3:0-Führung. Danach trafen noch Leandro Trossard (66.) und Kai Havertz (78.).

Aston Villa löste mit einem 2:1 bei Fulham Tottenham Hotspur (1:2-Heimniederlage gegen Wolverhampton Wanderers) auf Platz vier ab.

