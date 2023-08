Lazaro schloss das Kapitel Inter Mailand

Valentino Lazaro kehrt zum FC Turin zurück: Der italienische Fußball-Erstligist gab gestern bekannt, dass der ÖFB-Teamspieler fix von Inter Mailand gekauft wurde – um kolportierte vier Millionen Euro. Der Klub von Marko Arnautovic sicherte sich zudem eine Wiederverkaufsbeteiligung.

Der 27-jährige Flügelspieler war bereits in der vergangenen Saison nach Turin ausgeliehen gewesen. "Ich freue mich, wieder hier zu sein", teilte Lazaro auf Instagram mit. "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Es wird mir leichtfallen, in die Mannschaft zurückzukehren. Ich habe bei Torino vom ersten Moment an das Vertrauen gespürt."

Dieses Gefühl hatte er bei Inter Mailand nie. Der 19-malige Meister hatte den Ex-Salzburger im Sommer 2019 für etwa 22 Millionen Euro von Hertha BSC gekauft, den oft von Verletzungen zurückgeworfenen Grazer danach aber vier Mal verliehen. Nach einem halben Jahr in Mailand wurde Lazaro zu Newcastle United geschickt, danach folgten Leihstationen bei Mönchengladbach, Benfica Lissabon und zuletzt Torino.

Mit dem fixen Wechsel darf sich Lazaro auch wieder Chancen auf eine Rückkehr ins Nationalteam ausrechnen. Seit den Nations-League-Partien gegen Frankreich und Dänemark vor einem Jahr schaffte es der Außenspieler nicht mehr in den Kader von Teamchef Ralf Rangnick.

Bei Inter Mailand spielte er nach seiner Rückkehr im Sommer keine Rolle mehr in den Planungen. Nur beim 4:3 beim Test in Salzburg schenkte ihm Trainer Simone Inzaghi ab der 88. Minute einen Einsatz an alter Wirkungsstätte. Beim FC Turin könnte Lazaro am Samstag auswärts gegen den AC Mailand sein Comeback geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper