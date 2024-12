LASK-Gegner Fiorentina spielt das Schicksal übel mit

Am 12. Dezember (18.45 Uhr) wird der LASK in der Conference League im Stadio Artemio Franchi zu Gast sein, doch das ist bei Fiorentina, dem Vierten der Serie A, aktuell nicht einmal ein Nebengeräusch. Viel wichtiger ist der Gesundheitszustand von Edoardo Bove, der am Sonntag im unverzüglich abgebrochenen Liga-Match gegen Inter Mailand zu Boden ging.