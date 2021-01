Lampard gefeuert: Tuchel übernimmt Chelsea

Nachfolger soll gemäß englischen Medienberichten der kürzlich bei Paris Saint-Germain entlassene Thomas Tuchel werden. "Das war eine sehr schwierige Entscheidung für den Klub, nicht zuletzt weil ich eine hervorragende persönliche Beziehung zu Frank pflege und den größten Respekt vor ihm habe", erklärte Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch die Trennung von Lampard. "Unter den gegenwärtigen Umständen glauben wir jedoch, dass es am besten ist, die Manager zu wechseln." Rund 250 Millionen hatte der Klub in neue Spieler investiert, auf Rang neun fehlen aktuell vier Punkte auf einen Platz in der Champions League.

Tuchel hatte Paris Saint-Germain in der Vorsaison bis ins Champions-League-Finale geführt (0:1 gegen Bayern München) und wurde zu Jahresbeginn entlassen.

