Lainer an Krebs erkrankt: "Du warst immer schon ein Kämpfer"

Lainer trat eine mehrmonatige Therapie an.

Schon am Samstag war Stefan Lainer nicht mit ins Trainingslager von Mönchengladbach an den Tegernsee mitgefahren, am Donnerstag machte der deutsche Bundesligist dessen Erkrankung öffentlich. Viele Wegbegleiter sprachen dem 30-Jährigen unmittelbar danach Mut zu.

"Das hat uns alle geschockt", erklärte unter anderem Lainers ÖFB-Teamkollege Florian Kainz. "Lieber Stevie! Ich wünsche Dir, Deiner Frau, Deinem Sohn und Deiner gesamten Familie viel Kraft. Du warst immer schon ein Kämpfer, auf und neben dem Platz. Deshalb wirst Du auch das schaffen. Ich wünsche Dir nur das Beste und bin positiv, dass Du das so schnell wie möglich hinter Dich bringst."

Der Verband wünschte Lainer via Social Media viel Kraft und eine rasche Genesung. "Du bist ein Kämpfer und wirst dieser Krankheit keine Chance lassen. Werde schnell wieder gesund."

Freund: "Ein Wahnsinn"

Christoph Freund sprach von einer "sehr, sehr bitteren" Nachricht. "Es ist ein Wahnsinn, wenn man Stefan kennt, was er für ein Sportler ist, wie fit er ist und wie er für den Sport lebt. Das stellt alles andere in den Schatten", erklärte der Sportdirektor von Lainers Ex-Klub Salzburg. "Ich hoffe, dass die Therapie gleich anschlägt, dass Stefan so bald wie möglich wieder voll fit sein Leben leben kann und Profi sein kann. Das Wichtigste ist, dass er gesund wird. Dafür wünschen wir ihm alles Gute."

Mehr zum Thema Fußball International Krebs! Schock-Diagnose für Stefan Lainer MÖNCHENGLADBACH. Wie sein Klub Mönchengladbach bekannt gab, wurde die Erkrankung früh entdeckt. Krebs! Schock-Diagnose für Stefan Lainer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper