Kylian Mbappé brachte Manchester City zur Verzweiflung

Pep Guardiola, der Cheftrainer von Manchester City, hatte die Aufstiegschance in der Fußball-Champions-League gegen Real Madrid nach der 2:3-Heimniederlage mit einem Prozent beziffert. Das Ergebnis des Rückspiels untermauerte diesen pessimistischen Zugang, der englische Meister ist sang- und klanglos ausgeschieden.

Das "Weiße Ballett" aus Spanien behielt im Estadio Santiago Bernabeu mit 3:1 (2:0) die Oberhand und bleibt dank eines Gesamtscores von 6:3 auf Kurs Titelverteidigung.

Das Team von ÖFB-Kapitän David Alaba, der nach seiner Verletzungspause (Adduktoren) in der 90. Minute eingewechselt wurde, bekommt es im Achtelfinale mit dem Stadtrivalen Atletico Madrid oder mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Auslosung erfolgt am Freitag, 12 Uhr, in Nyon.

Reals Starstürmer Kylian Mbappé scheint im Moment für jede Herausforderung bereit zu sein. Der 26-jährige Franzose war der Mann des Abends, er fabrizierte einen (nicht lupenreinen) Hattrick mit Volltreffern in der 4., 33. und 61. Minute.

"Wir haben uns diesen Erfolg verdient. Ich bin glücklich, es war perfekt. Jetzt wollen wir ganz weit kommen", sagte Mbappé, der das Gegentor im Finish verschmerzen kann. Nicolas Gonzalez betrieb in der Nachspielzeit (92.) Ergebniskosmetik für die "Citizens", die erstmals seit zwölf Jahren die Runde der letzten 16 in der "Königsklasse" verpassen.

Noch dominanter war der Auftritt von Paris Saint-Germain im französischen Duell mit Stade Brest. Der "Underdog" geriet mit 0:7 (0:2) unter die Räder, nach der 0:3-Heimniederlage vor einer Woche lautete das Gesamtergebnis sogar 0:10. Eine heftige Abfuhr.

Borussia Dortmund kam nach der peinlichen 0:2-Pleite beim VfL Bochum in der deutschen Bundesliga gegen Sporting CP über ein 0:0 nicht hinaus, weil Serhou Guirassy in der 59. Minute vom Elfmeterpunkt scheiterte. Trotzdem genügte dieses Resultat nach dem 3:0-Auswärtserfolg für das Weiterkommen.

Marcel Sabitzer zeigte über 89 Minuten eine solide Vorstellung, er war zuletzt massiv in der Kritik gestanden.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

