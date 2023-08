Kuss-Affäre: Rubiales kämpft noch – Spielerinnen streiken

Die "Kuss-Affäre" rund um Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales geht weiter. Spaniens Verbandspräsident steht massiv unter Druck, nachdem er Spielerin Jennifer Hermoso bei der Medaillenübergabe nach dem Weltmeistertitel bei der Frauen-WM spontan auf den Mund geküsst hatte. Die Kritik ist groß, auch die Spielerin selbst hat Konsequenzen gefordert. Am Freitag Abend kündigte das Weltmeister-Team sogar einen Streik an, falls Rubiales bleibt. Wohl auch deshalb, weil sich der Verbandspräsident bei der Generalversammlung am Freitag als Opfer präsentiert hatte, und der Kuss mit Hermoso laut seiner Aussage abgesprochen gewesen sein soll.

"Ich werde nicht zurücktreten, vielleicht werden sie einen Weg finden, um mich abzusetzen. Habe ich es verdient, wegen eines Kusses so gejagt zu werden? Ich werde bis zum Schluss kämpfen", sagte Rubiales in seiner Ansprache. Es ist dennoch nur eine Frage der Zeit, bis er geht. Denn die Kritik wurde nach der Ansprache noch stärker.

Es geht wohl auch um finanzielle Aspekte: Der Posten des Fußball-Verbandspräsidenten ist in Spanien nicht ehrenamtlich, sondern fürstlich bezahlt. Sollte Rubiales zurücktreten, wird er unter anderem automatisch auch seinen Platz im noch besser bezahlten UEFA-Exekutivkomitee verlieren, das automatisch mit seiner Funktion im nationalen Verband verbunden ist. Auch der Fußball-Weltverband FIFA hat mittlerweile ein Verfahren eingeleitet. Nachdem sich Rubiales in einer ersten Reaktion über die Kritik und Kritiker lustig gemacht hatte, gab es zuletzt eine zu späte, halbherzige Entschuldigung.

