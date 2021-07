Kühbauer: "Wir müssen wirklich am Limit sein"

Nach der Aufwärmübung in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen die Wiener Viktoria (6:0) wird es für Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid heute so richtig ernst. In der Champions-League-Qualifikation baut sich mit Sparta Prag eine Hürde auf, die man nicht so leicht überspringen wird können. "Wir müssen wirklich am Limit sein", sagt Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.