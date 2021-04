Kritische Töne vor Bayerns Meisterstück

Verfolger Leipzig hat zehn Punkte Rückstand und trifft erst am Sonntag auf Stuttgart. Dennoch musste der wohl zu Saisonende scheidende Trainer der Münchner, Hansi Flick, vor dem Spiel beruhigen. Er verteidigte Sportchef Hasan Salihamidzic, der den internen Machtkampf gegen den Coach gewonnen hatte. "Hasans Familie wurde beschimpft, da sind Grenzen überschritten worden. Ich missbillige das, das geht überhaupt nicht. Bei allen Unterschieden, die er und ich hatten – es ging nie ins Persönliche", betonte Flick, der für den Erfolgsfall eine kleine Meisterfeier ankündigte: "Was sollen wir in dieser Zeit schon groß machen? Wir müssen einmal den Titel holen. Danach ist Spontaneität gefragt, die haben die Spieler."

Der VfL Wolfsburg könnte heute (15.30) mit einem Sieg über Dortmund einen Riesenschritt in Richtung Champions League machen und den Vorsprung auf den BVB auf acht Punkte ausbauen. "Diesem Ziel haben wir alles untergeordnet", sagte Coach Oliver Glasner.