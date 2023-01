Kritik von Trainer Guardiola nach Manchester Citys Blamage

Manchester City scheiterte an Southampton.

Nach dem überraschenden 0:2 gegen Southampton und dem Viertelfinal-Aus im Ligapokal kritisierte Manchester-City-Trainer Pep Guardiola seine Mannscahft. "Es war ein schlechter Abend. Der Gegner war besser, also müssen wir ihnen gratulieren. Um Spiele zu gewinnen, musst du es dir verdienen. Wir haben es uns nicht verdient." Seit 2014 hat der englische Fußball-Meister den Ligacup sechs Mal gewonnen.

Erstmals seit 2018 war Manchester City zudem kein Schuss aufs gegnerische Tor gelungen. "Das ist der Grund, warum wir nicht gut waren", sagte Guardiola bei Sky Sports. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan sah trotzdem etwas Positives. "Falls es etwas Gutes gibt, das wir von diesem Spiel mitnehmen können, dann, dass es hoffentlich ein Weckruf zur rechten Zeit war", sagte der Mittelfeldspieler.

Sékou Mara (23.) und Moussa Djenepo (28.) erzielten die Treffer für das Premier-League-Schlusslicht gegen eine City-Elf, die zunächst ohne ihre größten Stars angetreten war. Guardiola brachte Erling Haaland und Kevin de Bruyne erst nach der Halbzeitpause. Für eine Wende reichte das nicht mehr. "Es gibt keinen Platz für Fehler oder eine schwache Leistung wie die heute", sagte Gündogan, der in der Startelf stand. Am Samstag kommt es in der Liga zum Manchester-Derby zwischen United und City (13.30 Uhr, Sky).

Manchester United, Nottingham und Newcastle im Halbfinale

Keine Blöße gaben sich die weiteren Favoriten: Vor Southampton hatten bereits Manchester United (3:0 gegen Drittligist Charlton) und Newcastle (2:0 gegen Leicester) das Halbfinale erreicht. Auch Nottingham steht nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Wolverhampton unter den letzten vier Teams.

Halbfinale, Hinspiele: 23. Jänner: Southampton - Newcastle, Nottingham - Manchester United. Rückspiele am 30. Jänner

