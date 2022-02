Kritik an Sabitzer: „Hat den Kader nicht so verbessert“

Der österreichische Fußball-Teamspieler war im Sommer um kolportierte 16 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gewechselt. "Ich finde, aus heutiger Sicht war das ein Luxustransfer, der nicht wenig Geld gekostet hat. Er hat den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat", sagte Rummenigge am Montag.

Berater reagiert auf Kritik

Der Berater des Mittelfeldspielers, Roger Wittmann, reagierte auf die Aussagen: „Ich glaube, dass es, wenn man die Leistung von ihm in Leipzig beurteilt und sieht, heute Bayern München, dann glaube ich schon, dass er viel, viel Luft nach oben hat. Er muss ankommen. Da ist jetzt das erste halbe Jahr rum, er konnte keine Vorbereitung mitmachen in Bayern. Das war alles noch am letzten Tag. Ich glaube, dass man jetzt nach der Vorbereitung einen neuen Sabitzer.

„Er muss sich zeigen. Er ist ein Topspieler. Bayern ist nochmal eine andere Liga. Da muss er jetzt zurechtkommen. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei und jetzt hoffe ich, dass man den Marcel Sabitzer sieht, den ich kenne und den er auch selber kennt“, so der Berater.