Kritik an Joachim Löw reißt trotz Sieges nicht ab

Auch nach dem 2:1-Sieg in der Ukraine ist die Kritik am deutschen Fußball-Bundestrainer Joachim Löw nicht verstummt. Bastian Schweinsteiger, einer der WM-Helden 2014, hinterfragte das System der Mannschaft und beklagte, "dass man sich nicht mehr hundertprozentig mit dem DFB-Team identifizieren" könne. Auch Olaf Thon stimmte in den Reigen der Skeptiker ein und regte an, sich schon jetzt Gedanken darüber zu machen, was nach der EURO 2021 sein werde. Die "Ära Löw" hat für den Ex-Schalker ein Ablaufdatum.

Heute (20.45 Uhr, ARD) sind die Deutschen wieder in der Nations League gefordert, in Köln kommt es zum Kräftemessen mit der Schweiz und wohl zum 100. Länderspiel von Real-Madrid-Legionär Toni Kroos. Löw will Leistung und Resultate sehen, die Kritik ist an ihm nicht spurlos vorübergegangen. "Natürlich bekomme ich das mit, die Leute müssen ja ihre Meinung vertreten. Sonst wäre es langweilig. Wir haben einen Plan – und den werden wir durchsetzen, um eine junge und hungrige Mannschaft zur EM zu bringen", erläuterte der 60-jährige Löw, der seit 2006 als Cheftrainer der Mannschaft fungiert. Den Vorwurf, arrogant und dünnhäutig zu sein, lässt er nicht auf sich sitzen: "So würde ich mich nicht bezeichnen."